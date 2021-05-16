Неизвестные избили администратора и устроили стрельбу в парикмахерской под Петербургом. Видео

Три человека в медицинских масках ворвались в салон красоты «Цирюльник» в городе Мурино Ленинградской области. Они избили администратора и выстрелили из пистолета.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, это произошло поздно вечером 15 мая. Момент нападения на парикмахерскую попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«Трое неизвестных в медицинских масках вошли в салон красоты „Цирюльник“, избили руками администратора, <…> после чего один из неизвестных произвел выстрел из неустановленного оружия», — рассказал собеседник.

После этого агрессивная троица скрылась. Информации о причине конфликта пока нет. На месте происшествия силовики нашли металлический шарик. Сейчас правоохранители решают вопрос об уголовном деле.