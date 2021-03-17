Неизбежность четырехдневки признали в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов согласился с необходимостью перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что вопрос только в том, как данную инициативу будут реализовывать.

Депутат заявил, что четырехдневка в России станет потенциальной реальностью до конца нынешнего десятилетия, а начнется процесс в самое ближайшее время. Вострецов отметил, что это мировая тенденция, и избежать ее осуществления не получится, привело его слова агентство «Москва».

Однако депутат посчитал дискуссионным вопрос о последовательности шагов. Например, вначале на четырехдневку могут перевести женщин или же только часть профессий. Наиболее важным требование он отметил сохранение зарплаты, чтобы переход состоялся не за счет сокращения доходов граждан.

Ранее Вострецов уже высказывался в поддержку введения дополнительных выходных дней в России. В каждой отрасли, по его мнению, они могут быть свои. В то же время московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Эксперты посчитали, что это только подчеркнет гендерное неравенство.