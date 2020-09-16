В России выросло число аварий с технически неисправными авто

В России с начала 2020 года увеличилось число ДТП с участием технически неисправного транспорта, а также число погибших в дорожных авариях мотоциклистов.

Из статистики ГИБДД следует, что аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями выросла на 13,7%, пишет газета «Коммерсант».

По данным МВД, чаще всего инспекторы обнаруживают проблемы с шинами, а также незаконную тонировку, неисправные световые приборы и самовольные изменения конструкции машины.

Кроме того, виден прирост погибших в ДТП мотоциклистов. За восемь месяцев 2020-го количество таких смертей составило 16,5% от общего числа.

Тем не менее количество ДТП в России с начала года снизилось на 11% по сравнению с тем же периодом 2019-го и составило 91,1 тысячи, следует из статистики ГИБДД. При этом уточняется, что учитываются только аварии с пострадавшими или погибшими.

Россиянам могут разрешить садиться за руль с 16 лет. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он поделился своей идеей в письме к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову. Однако главе комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву не понравилась такая идея. Руководитель думского комитета заявил, что это «погубит новое поколение России на дорогах».