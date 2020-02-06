    06 февраля 2020, 20:07

    Нехватку «принцев» в России объяснили репрессиями

    Анастасия Кукова

    Каждая женщина в России мечтает быть принцессой, но принцев им не хватает из-за сталинских репрессий, уничтоживших генофонд. Эту мысль высказал историк моды Александр Васильев.
    Нехватку «принцев» в России объяснили репрессиями

    Французский модельер Жан-Поль Готье заявил в программе «Первого канала», что красавиц в мире создают две страны — Россия и Бразилия. Он признался, что поражен отсутствием на подиуме российских моделей-мужчин.

    В ответ Александр Васильев ему сообщил, что во всем виноваты сталинские репрессии.

    «Он абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически. Женщины в России более красивые, чем мужчины. Это знают все. Ничего в этом плохого нет», — объяснил Васильев «Газете.Ru».

    Он уточнил, что россияне хороши в спорте и армии, но на подиуме никто из них никогда не блистал.

    К тому же, по мнению историка моды, социальный запрос на мужскую красоту в России отсутствует, мужчина должен быть «надежным и работящим». Красивые мужчины, по наблюдению Васильева, живут в США, Италии, Бразилии и Турции. Там, где генофонд сохранился.

    «Этот ген возродится, если мы привезем сперматозоиды дворянских кровей. У нас каждая женщина хочет быть принцессой, она ей по факту и является из-за своих внешних данных. Но принцев ей в пару практически нет», — сказал Васильев.

    В апреле минувшего года в результате опроса выяснилось, что роль Сталина в истории положительно оценивают 70% респондентов. Еще 46% участников опроса сочли оправданными жертвы, понесенные народом в сталинскую эпоху.