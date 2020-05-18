Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку масок для врачей

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. До этого больница была перепрофилирована под лечение коронавирусных пациентов.

Такое требование Кадыров озвучил на заседании правительства республики, передал ЧГТРК «Грозный».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — сказал Кадыров. Его слова приводит РИА «Новости».

В республике достаточно средств защиты и лекарств не только для нужд Чечни, но и для помощи соседним регионам, отметил Кадыров. Он также добавил, что врачи должны не пугать людей, а способствовать снижению паники среди населения.

Ранее в мессенджере WhatsApp и соцсетях появились сообщения о том, что в Гудермесе медперсонал жаловался на отсутствие защитных масок и костюмов в медицинском учреждении. Спикер парламента Магомед Даудов позже пояснил, что ЦРБ только готовится принять пациентов с COVID-19.

На фоне случившегося власти уволили главного врача больницы Ильяса Энганоева, который «не до всех сотрудников довел информацию о том, что все средства индивидуальной защиты в больнице имеются». Его место займет бывший вице-премьер правительства Муса Ахмадов.

Телеканал «Грозный» показал, что склады больницы переполнены средствами защиты. Медсестры и врачи ЦРБ, который и были авторами сообщений в соцсетях, признали необоснованность своих жалоб. Они испугались и не знали о наличии средств защиты, поэтому поторопились с выводами.