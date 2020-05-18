Неходячего инвалида оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Профессор РУДН Ирина Карабулатова уже год не встает с кровати — из-за проблем со здоровьем врачи поставили ей инвалидность первой группы. С начала пандемии коронавируса москвичка не выходила из квартиры ни разу, однако обнаружила штраф за нарушение самоизоляции на свое имя.

Информация об этом появилась в Facebook. Пользовательница социальной сети опубликовала ролик, на котором Ирина Карабулатова рассказывает о сложившейся ситуации.

Профессор РУДН коронавирусом не заражалась, однако из-за проблем с легкими заболела ОРВИ. Врач дал ей подписать документы о соблюдении самоизоляции, а спустя некоторое время Карабулатова обнаружила в «Госуслугах» штраф. Она должна была заплатить четыре тысячи рублей за нарушение — женщина не установила на свой телефон приложение «Социальный мониторинг».

Профессор рассказала, что на ее телефон эту программу установить нельзя — по закону, ей должны были предоставить такую возможность. Но никто не звонил и не спрашивал, смогла она скачать приложение или нет.

Опротестовать штраф Карабулатова не смогла. Она подчеркнула, что такой функции просто нет в онлайн-формате, и «хочешь, не хочешь — придется заплатить».

Я обратилась с письмами и в департамент информационных технологий правительства Москвы, и в департамент по борьбе с коррупцией — потому что я вижу в этом коррупцию и халатное отношение к собственным обязанностям Ирина Карабулатова.

Профессор подчеркнула, что пока на ее письма никто не ответил.

На приложение «Социальный мониторинг» с помощью которого контролируют москвичей с подозрением на коронавирус, поступает множество жалоб. Из-за сбоев в программе людям приходят штрафы за нарушения самоизоляции, которые они не совершали. Большое недовольство у пользователей вызывает и функционал приложения. Больше всего проблем со сложной регистрацией и необходимостью постоянно присылать селфи — таким образом программа проверяет, не ушел ли пациент гулять без телефона.