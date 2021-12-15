Нехарактерные для Ямала виды птиц обнаружили в регионе

Ямальские ученые обнаружили в регионе птиц, которые раньше сюда не прилетали. Речь идет о красноголовом нырке и сером гусе, написал «Ямал-Медиа».

Также растет численность белощекой казарки, черной казарки и охотничьих видов уток, кроме гоголя и широконоски. Также встречаются лебеди и лесные гуменники.

Последний мониторинг, по словам ученых, проводился в регионе в 2014 году. За это время успел измениться климат, поэтому птицы не спешат улетать на юг.

«Это им дает возможность, чтобы птенцы очень хорошо окрепли, научились летать и были готовы к длительным беспосадочным перелетам. Раньше, когда выгонял холод, и снег, и морозы, доступ к корму прекращался в тундре и птицы вынуждены были останавливаться в более населенных районах, где гораздо больше охотников», — пояснила старший научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Софья Розенфельд.