«Негде было жить»: актер Бычков рассказал об умершем режиссере «Убойной силы» Бутурлине

Ушедший из жизни режиссер Виктор Бутурлин в течение последних лет испытывал проблемы с деньгами. Причиной была неудачная покупка жилья. Об этом рассказал актер Виктор Бычков.

По словам актера, режиссеру попался недобросовестный застройщик. Проблемы с домом серьезно сказались на здоровье Бутурлина.

«Писали письма, пытались, потому что ему негде было даже жить. Работы было мало, последнее время он учил людей, передавал свой опыт, которого было много», — сказал Бычков «Невским новостям».

Он добавил, что застройщик взял у режиссера деньги, но жилье ему так и не предоставил. Решать вопрос с квартирой Бутурлину пришлось на протяжении нескольких лет.

«От этого не молодеют, к сожалению. Последняя работа была у него вроде в 2018 году, и то случайная какая-то. То, что он задумал, фактически выполнил на 0,1%, как и все. У Виктора Ивановича много учеников, еще его фамилия будет много-много-много лет всплывать», — подчеркнул актер.

О смерти Бутурлина сообщила ранее киностудия «Ленфильм». Сценарист и кинорежиссер умер в возрасте 75 лет. Одними из самых известных его работ стали ленты «Дилер», «Алька», «Время любить» и «Жить сначала».