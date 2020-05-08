Негативные публикации о ВОВ могут приравнять к экстремизму

Необходим запрет на дискредитацию подвига русского солдата и роли СССР в СМИ и соцсетях. Подобные статьи и посты в Сети нужно приравнивать к экстремизму, распространению детской порнографии или пропаганде гомосексуализма среди детей.

Эксперты изучили миллионы постов в Facebook, Tinder и на других платформах. Свою деятельность они назвали «исследованием кампаний в социальных сетях, направленных на дискредитацию подвига русского солдата». Выяснилось, что с 2014 по март 2020 года в интернете опубликовали свыше 4,7 миллиона негативных сообщений о войне. Помимо этого исследователи увидели сотни тысяч постов с упоминанием слова «победобесие». Им означают чрезмерное возвеличивание победы в ВОВ и навязчивую демонстрацию милитаристической символики.

Кроме того, к дискредитации подвига русского солдата можно приравнять посыл «нам нечем гордиться», считает Ашманов. К этому относится, в том числе, мнение, что День Победы — не праздник, а день скорби. А еще стоит обратить внимание на то, что коммунизм приравнивают к фашизму, а СССР обвиняют в оккупационной политике.