Нефтяной терминал реконструируют в Санкт-Петербурге

Началась реконструкция Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Работы пройдут в старой части терминала, а именно в 17 резервуарах, которые были построены в 60-х—70-х года прошлого века. Уточняется, что за это время резервуары устарели и износились. Последнее обстоятельство может представлять опасность для окружающей среды.

«Для строительства резервуаров будут применены новые технологии и конструкции, благодаря которым удастся не навредить экологии города», — рассказал генеральный директор АО «Петербургский нефтяной терминал» Валерий Хон.