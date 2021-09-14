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    14 сентября 2021, 22:51

    Нефтяной терминал реконструируют в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Началась реконструкция Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Работы пройдут в старой части терминала, а именно в 17 резервуарах, которые были построены в 60-х—70-х года прошлого века. Уточняется, что за это время резервуары устарели и износились. Последнее обстоятельство может представлять опасность для окружающей среды.

    «Для строительства резервуаров будут применены новые технологии и конструкции, благодаря которым удастся не навредить экологии города», — рассказал генеральный директор АО «Петербургский нефтяной терминал» Валерий Хон.