Нефтяная лошадь России пока не сдохла. Однако страна должна научиться жить, не рассчитывая на доходы от углеводородов. Такое заявление сделал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

По его словам, зависимость России от нефтяных доходов не закончится одномоментно.

«Это же не какое-то событие, которое щелкнул — и все, с завтрашнего утра „все, привет, закрыли“. <…> Важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК», — сказал он во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты». Его процитировало РИА «Новости».

По мнению Чубайса, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это 60% экспорта, 40% бюджета и 20% экономики. Зависимость России от него «титаническая». Глава «Роснано» вспомнил ковбойскую присказку о том, что «если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть».

«Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция», — заметил Чубайс.

По его мнению, у РФ оптимистические оценки по углеводородам берут вверх над здравым анализом. Глава «Роснано» отметил, что в любом случае «придется делать поворот». По его словам, когда Европа перестанет остро нуждаться в углеводородах, тогда ее зависимость от России тоже закончится.