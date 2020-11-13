Нефтяная лошадь России еще не сдохла — Чубайс
По его словам, зависимость России от нефтяных доходов не закончится одномоментно.
«Это же не какое-то событие, которое щелкнул — и все, с завтрашнего утра „все, привет, закрыли“. <…> Важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК», — сказал он во время выступления на международном корпоративном форуме «Горизонты». Его процитировало РИА «Новости».
По мнению Чубайса, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это 60% экспорта, 40% бюджета и 20% экономики. Зависимость России от него «титаническая». Глава «Роснано» вспомнил ковбойскую присказку о том, что «если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть».
«Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция», — заметил Чубайс.
По его мнению, у РФ оптимистические оценки по углеводородам берут вверх над здравым анализом. Глава «Роснано» отметил, что в любом случае «придется делать поворот». По его словам, когда Европа перестанет остро нуждаться в углеводородах, тогда ее зависимость от России тоже закончится.