Общество 15 июля 2023, 02:29 Нефтесервисная компания SLB больше не будет поставлять оборудование в Россию Нефтесервисная компания SLB прекратила поставки оборудования в Россию из-за санкций Freepik

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Одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций SLB перестала поставлять в Россию оборудование и технологии из-за санкций. Такое заявление появилось на сайте компании.

«Сегодня SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций», — сказано в сообщении.

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В компании уточнили, что ранее ограничения были частичными. Они касались отправки оборудования с предприятий США, Британии, Евросоюза и Канады. Теперь же поставки прекратят полностью.

В SLB заявили, что серьезно относятся к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях, поэтому и приняли такое решение.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» продолжат оказывать экономическое и политическое давление на Россию. Такую декларацию G7 приняли на саммите в Вильнюсе. Там говорится о том, что страны-участники будут работать, над тем, что бы издержки РФ продолжали расти.