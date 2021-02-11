Нефтехимический кластер построят в Тюменской области

Нефтехимический кластер создадут в Тюменской области на фоне роста производства химической продукции в регионе. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор во время совещания в формате видеоконференции под председательством зампреда правительства Российской Федерации Юрия Борисова.

Индекс промышленного производства в области увеличился на 25%. Самый большой скачок в плане производительности труда отмечен в химической промышленности.

«Важно повысить конкурентоспособность промышленных производств в данном сегменте», — заявил Борисов.

По его словам, создание нефтепромышленного кластера позволит сократить затраты на производство, оперативно решить вопросы технологического плана и реализовать совместные проекты в этой сфере.

Сейчас в кластере задействованы 45 участников из десяти регионов России. За 2021 год планируется увеличить их число до ста и привлечь к совместному партнерству «другие вертикально интегрированные нефтяные компании», написало «ФедералПресс».