Общество 28 февраля 2023, 16:01 Нефтегазовый форум состоится в Новом Уренгое

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Ямальский нефтегазовый форум пройдет в Новом Уренгое 15–16 марта. Представители отрасли обсудят дальнейшую работу в условиях западных санкций, написал сайт «Красный север».

На форуме будут затронуты такие вопросы как развитие внутреннего рынка, выход в азиатские страны, управление климат-рисками и развитие ТЭК в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило ИА Nation News.

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В эти же дни стартует межрегиональная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу».

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