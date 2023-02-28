28 февраля 2023, 16:01
Нефтегазовый форум состоится в Новом Уренгое
Ямальский нефтегазовый форум пройдет в Новом Уренгое 15–16 марта. Представители отрасли обсудят дальнейшую работу в условиях западных санкций, написал сайт «Красный север».
На форуме будут затронуты такие вопросы как развитие внутреннего рынка, выход в азиатские страны, управление климат-рисками и развитие ТЭК в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило ИА Nation News.
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В эти же дни стартует межрегиональная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу».
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