Общество 18 марта 2024, 13:01 Нефролог Есаян: сахарный диабет и ожирение повышают риск развития болезни почек

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Нефролог Ашот Есаян рассказал, кто входит в группу риска развития хронической болезни почек. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Он посоветовал внимательнее относится к здоровью органа пациентам с сахарным диабетом второго типа. При таком диагнозе врач должен определить уровень белка в моче и рассчитать основной показатель функции почек.

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Специалист также отметил, что к провоцирующим недуг факторам относятся возраст старше 60 лет, ожирение, метаболический синдром.