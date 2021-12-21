Недвижимость в ряде регионов может подешеветь в 2022 году —глава «Дом.РФ»

Подорожание жилья в регионах не превысит показатели инфляции в 2022 году. В некоторых субъектах рост цен даже остановится, заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По словам Мутко, в следующем году стоимость жилья «войдет в нормальный цикл». Это значит, что цены будут увеличиваться не более чем на уровень инфляции. В регионах с небольшим спросом на недвижимость рост стоимости может остановиться, написал РБК.

При этом глава госкомпании не стал называть регионы, в которых повышения стоимости жилья не предвидится. Мутко уточнил, что его прогноз сбудется, если разработанные правительством и Центробанком меры остановят рост инфляции.

Согласно данным регулятора, к концу 2022 года инфляция составит 4-4,5%. Глава «Дом.РФ» отметил, что не ждет резкого падения спроса на недвижимость.

«По сути дела, сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет», — сказал он.

Стоимость жилья начала расти в России в 2020 году. Цены пошли вверх после запуска ипотечной программы с субсидируемой ставкой 6,5%.Как заявил Мутко, подорожание произошло в том числе из-за увеличения стоимости рабочей силы и себестоимости строительства.