У Россиян будет возможность снизить налог на недвижимость на 30%

У россиян будет возможность уменьшить налог на недвижимость на 20–30%. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко с предложением лично рассылать гражданам предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир.

Такие рассылки будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах», говорится в материале газеты «Известия». Это позволит до выставления налога оспаривать эту сумму. Кроме того, из-за пандемии коронавируса предлагается при оценке недвижимости ввести поправочный коэффициент.

Это предложение поддерживают в Общественной палате, Палате налоговых консультантов, а также в совете по оценочной деятельности при Минэке.

На сегодняшний день предварительные результаты оценки размещаются в виде единого отчета по всему субъекту на региональных правительственных сайтах. В таком объеме информации гражданам сложно найти свою квартиру.

Ранее стало известно, что цена на арендное жилье в крупных российских городах может вырасти на 8% к лету 2021 года. Это происходит на фоне оживления рынка недвижимости после пандемии, начала делового сезона и учебного года.