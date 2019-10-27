Недуг превратился в профессию. Девушка родилась недоношенной и посвятила жизнь спасению детей

Сабина Чекетт родилась в 1986 году с весом чуть больше одного килограмма. Врачи делали самые неблагоприятные прогнозы на жизнь младенца, однако девушка выросла и стала медиком. Теперь она спасает детей, родившихся преждевременно — то есть таких же малышей, к которым она относилась.

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Сабине Чекетт в 1986 году, когда она родилась, давали лишь 50% шанс на выживание. Оставшаяся доля, как считали врачи, обеспечила бы ей тяжелую жизнь с массой проблем со здоровьем. Однако тогда ее семье очень повезло — младенца перевели в больницу Norfolk & Norwich в Англии, где девочку поставили на ноги — она вернулась домой уже в 1987-м году совершенно здоровой.

Спустя годы Чекетт поняла, что хочет быть врачом. Ее главным желанием было «вытаскивать» недоношенных детей из тяжелого положения. Это стало ее миссией.

Медицина изменилась с тех пор, как родилась Чекетт. В 80-е считалось, что недоношенных детей нужно держать подальше от других людей. Девушка вспомнила, что в те годы родители могли видеть ее лишь раз в день, а прикасаться — раз в неделю. Тогда считалось, что малышке необходима вентиляция легких — ей вставляли трубку в рот и проталкивали в дыхательные пути, чтобы помочь дышать.

Когда маленькой Чекетт было около двух недель, трубка начала выпадать изо рта. Это заметила мама Чекетт, которая тут же позвала медсестер — ее дочь резко посинела. Это не единственная ситуация, угрожавшая жизни девочки — в младенчестве девушки было много моментов, когда она находилась на грани жизни и смерти.

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В шесть лет Чекетт впервые осознала, что хочет быть врачом. Это началось со школы, когда учебное заведение провело сбор средств для местного отделения для новорожденных. После этого девушка часто посещала эту организацию. Когда она смотрела на недоношенных детей, то постепенно понимала, что хочет помогать им.

Теперь Сабина Чекетт живет в Лондоне, в районе Форест-Хиллс, и работает в Лондонской детской больнице Эвелины.