Общество 12 января 2024, 08:52 Недовольную бабушку на Сахалине вытолкали ногой из машины скорой помощи Фельдшер скорой помощи на Сахалине вытолкал ногой бабушку годовалого внука РИА «Новости»

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Конфликт между бабушкой с двумя внуками и бригадой скорой помощи произошел в поселке Санаторное Сахалинской области. Женщине не понравилось то, как фельдшер осмотрел годовалого внука, а доктор пинками выгнал ее из машины во время госпитализации, сообщила блогер Светлана Негматулина в своем Telegram-канале «Ворона Карловна».

Мать годовалого ребенка и 12-летнего подростка уехала в областной центр и оставила детей у бабушки. Когда младший почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Конфликт, по информации блогера, начался практически с порога — пенсионерка сделала замечание фельдшеру за то, что она не обработала и не согрела руки перед осмотром.

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Собрав анамнез, доктор объявила о госпитализации. Бабушка одела обоих детей и сообщила обо всем матери — та решила приехать сразу в больницу. Пожилую женщину в машину скорой помощи не пустили.

«[Она] столкнулась с агрессией фельдшера, которая не пускала сопровождать ребенка. Забрала малыша и грубо (ногой), что отчетливо видно на видео, вытолкнула из машины. Угрожала вызвать полицию и сказала, что бабушка ведет себя агрессивно и неадекватно», — рассказала блогер.

В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть мужу пациентки. Мужчина вместе с другом пришли в больницу, чтобы выяснить, почему его супругу долго не выписывали.