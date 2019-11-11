«Недостаточный урожай собрали». Эксперт — об отказе россиян от овощей
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обсудил с ИА НСН результаты исследования компании GfK, согласно которым россияне стали меньше употреблять овощей.
Россияне стали чаще выбирать крупу вместо овощейПодробнее
По мнению специалиста, россияне не стали меньше употреблять овощей. Дело в том, что на рынке их просто не хватает, и это настораживает.
«Очевидно, что недостаточный урожай собрали. Осень — время наиболее дешевых овощей и фруктов, значит, тенденция сохранится и зимой. С крупами, значит, дело обстоит лучше», — заметил Шелищ.
Он напомнил, что в основе рациона людей с низкими доходами — дешевые молочные продукты, крупы и овощи. Поэтому, по его словам, государству необходимо следить за тем, как у населения обстоят дела с доходами.