Россияне стали чаще выбирать крупу вместо овощей Подробнее

По мнению специалиста, россияне не стали меньше употреблять овощей. Дело в том, что на рынке их просто не хватает, и это настораживает.

«Очевидно, что недостаточный урожай собрали. Осень — время наиболее дешевых овощей и фруктов, значит, тенденция сохранится и зимой. С крупами, значит, дело обстоит лучше», — заметил Шелищ.

Он напомнил, что в основе рациона людей с низкими доходами — дешевые молочные продукты, крупы и овощи. Поэтому, по его словам, государству необходимо следить за тем, как у населения обстоят дела с доходами.