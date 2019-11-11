  • «Недостаточный урожай собрали». Эксперт — об отказе россиян от овощей

    11 ноября 2019, 14:27

    Артур Блянихов

    Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обсудил с ИА НСН результаты исследования компании GfK, согласно которым россияне стали меньше употреблять овощей.

    Россияне стали чаще выбирать крупу вместо овощей

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    По мнению специалиста, россияне не стали меньше употреблять овощей. Дело в том, что на рынке их просто не хватает, и это настораживает.

    «Очевидно, что недостаточный урожай собрали. Осень — время наиболее дешевых овощей и фруктов, значит, тенденция сохранится и зимой. С крупами, значит, дело обстоит лучше», — заметил Шелищ.

    Он напомнил, что в основе рациона людей с низкими доходами — дешевые молочные продукты, крупы и овощи. Поэтому, по его словам, государству необходимо следить за тем, как у населения обстоят дела с доходами.