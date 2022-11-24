Эксклюзив 24 ноября 2022, 15:10 Недостатки нашли в законопроекте о штрафах за нарушение норм выгула опасных пород собак Депутат Бурматов предложил наказывать собачников вне зависимости от породы собак РИА «Новости»

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о штрафах за нарушение правил выгула опасных пород собак проблему не решит. Наказывать необходимо тех, кто занимается натравливанием псов вне зависимости от породы. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он пояснил, что в законопроекте, который внесла на рассмотрение в Госдуму фракция ЛДПР, предусмотрены наказания только для владельцев опасных пород собак. Но известны случаи, когда домашние питомцы других мастей нападали на людей.

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«Не бывает опасных пород. Бывают опасные хозяева, у которых опасность представляет собака любой породы», — заявил Бурматов.

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Депутат напомнил, что в 2021 году первое чтение прошел законопроект о наказании для владельцев собак, которые занимаются натравливанием своих питомцев на других животных. В документе упоминали не только бойцовых, но и обычных псов, а также безответственность их владельцев.

«Вот от этого надо страховать. Вне зависимости от того, какой породы эта собака и есть ли у нее порода вообще. Поэтому мы предложили штрафы до 200 тысяч рублей, если там нет уголовного состава, то есть серьезных повреждений. А в случае получения травм нужно действовать уже по уголовной статье о причинении вреда или смерти по неосторожности», — подчеркнул депутат.

Бурматов отметил, что закон не должен ограничиваться породами, а наказывать надо владельцев, которые не следят за своими питомцами и не дрессируют их.