Недоплаты бюджетникам выявили в регионах России

Майские указы президента с 2012 года привели к опережающему росту оплаты труда бюджетников. При этом выполнить удалось не все задачи, а реализация указов сопровождалась сокращением штата. Об этом сообщила Счетная палата.

«В целом по экономике в 2012–2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании — в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза», — сказано в сообщении контрольного ведомства.

При этом указы президента выполнялись в условиях децентрализации оплаты труда. В регионах применяются разные системы расчета и выплаты зарплат. В итоге это привело к тому, что ставки по одинаковым должностям сильно отличаются. Если в Тамбовской области рекомендуемый оклад библиотекаря составляет 9 359 рублей, то в Пермском крае — 2 755 рублей.

«По 2019 году в целом ряде субъектов не были достигнуты нужные показатели. Наибольшие проблемы отмечены в сегменте „младший медицинский персонал“: показатели не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент — „педагогические работники дошкольных образовательных учреждений“: показатели не достигнуты в 43 регионах», — отметил аудитор Сергей Штогрин.

Кроме того, анализ Счетной палаты выявил, что выполнение указов привело к сокращению количества сотрудников и росту нагрузки на остальных.