«Недомогание и сердечная боль». Схимонах Сергий снова отказался прийти на церковный суд

Бывший схимонах Сергий (Романов) в пятый раз отказался прийти на заседание церковного суда. Причиной отказа является плохое самочувствие.

В Екатеринбурге в четверг состоится очередное заседание епархиального суда, где будут решать вопрос отлучения отца Сергия от церкви. Письмо с отказом от имени схиигумена Сергия опубликовал на странице во «ВКонтакте» его помощник Всеволод Могучев. Из письма следует, что мужчина еще не оправился и неважное самочувствие не позволяет ему явиться на суд.

«Продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании таинства евхаристии санитарными инструкциями, не позволяет мне лично сегодня присутствовать на заседании», — говорится в письме, направленном митрополиту Кириллу.

Также Могучев опубликовал письмо схиигумена на имя патриарха Кирилла, в котором отец Сергий попросил пригласить на суд пять свидетелей: Сутормина Валерия, Балакина Вячеслава, Тимченко Павла, Егорцева Николая, Шахову Светлану.

«Прошу заблаговременно пригласить на суд свидетелей, которые также являются потерпевшими от злонамеренных действий Высокопреосвященнейшего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — говорится во втором письме.

Отец Сергий уже неоднократно отказывался прийти на заседания. Первое судебное заседание прошло 15 июня, обвиняемый зачитал подготовленный текст и быстро покинул учреждение. На заседание 26 июня отец Сергий не явился. Также схимонах не пришел 3 и 7 июля.