«Недогулянные» дни приплюсовать к отпуску. Жириновский придумал новую систему зимних каникул

Свое заявление Жириновский сделал на личной странице в социальной сети Facebook. Он убежден, что россияне должны иметь возможность «самостоятельно выбирать выходные».

«Не у всех есть загородный домик. Не все могут провести новогодние каникулы за границей. Так пусть те, кто хочет, выходят 3 января на работу — а „недогулянные“ свободные дни приплюсуют к отпуску. Чтобы подольше отдохнуть летом. Ведь не все хотят в январе сидеть дома почти две недели. Зачем их заставлять? Давайте гражданам не только право на отдых, но и право решать, когда отдыхать», — отметил он.

Ранее Владимир Жириновский встретился с президентом России Владимиром Путиным. Депутат призвал дать гражданам России возможность выходить на работу 3 января, а остальные выходные дни добавить к своему отпуску. Лидер думской фракции также порекомендовал уменьшить каникулы после Нового года, а 31 декабря официально сделать выходным днем. По мнению Жириновского, продолжительные долгие каникулы не приводят ни к чему хорошему.