Общество 13 декабря 2023, 10:37 Недобросовестных учредителей УК предложили наказывать в России Депутаты Госдумы предложили наказывать учредителей недобросовестных УК Igor Sinitsyn/imageBROKER.com/globallookpress

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Депутаты Госдумы одобрили проект закона о защите жильцов от недобросовестных учредителей управляющих компаний во втором чтении. Об этом сообщила газета «Аргументы и факты».

Парламентарии предложили наказывать учредителей управляющих компаний, которые подают заявки на банкротство из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. При этом в период оформления процедуры УК умудряются использовать не по назначению деньги, которые получают от жильцов в качестве платы за коммунальные услуги.

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Также, по данным газеты, такие управляющие компании не выполняют должные работы по ремонту домов. После оформления банкротства они же организовывают другие малоэффективные организации и действуют по той же схеме.

Если законопроект примут, то в реестр дисквалифицированных лиц начнут вносить не только руководителя управляющей компании, но и ее создателя. Благодаря этому сам учредитель не сможет занять должность в других организациях или создать свою, пока его не уберут из соответствующего реестра.