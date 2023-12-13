13 декабря 2023, 10:37
Недобросовестных учредителей УК предложили наказывать в России
Депутаты Госдумы предложили наказывать учредителей недобросовестных УК
Депутаты Госдумы одобрили проект закона о защите жильцов от недобросовестных учредителей управляющих компаний во втором чтении. Об этом сообщила газета «Аргументы и факты».
Парламентарии предложили наказывать учредителей управляющих компаний, которые подают заявки на банкротство из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. При этом в период оформления процедуры УК умудряются использовать не по назначению деньги, которые получают от жильцов в качестве платы за коммунальные услуги.
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Также, по данным газеты, такие управляющие компании не выполняют должные работы по ремонту домов. После оформления банкротства они же организовывают другие малоэффективные организации и действуют по той же схеме.
Если законопроект примут, то в реестр дисквалифицированных лиц начнут вносить не только руководителя управляющей компании, но и ее создателя. Благодаря этому сам учредитель не сможет занять должность в других организациях или создать свою, пока его не уберут из соответствующего реестра.
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