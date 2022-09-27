Недобросовестные управляющие компании будут лишать лицензии | 360°

Общество 27 сентября 2022, 18:56 Поделиться Telegram

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Viber Недобросовестные управляющие компании будут лишать лицензии

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Члены комитета Госдумы по ЖКХ разработали законопроект, который предлагает ужесточить контроль над управляющими компаниями и санкции за нарушения. Об этом написала «Парламентская газета».

Сейчас УК могут лишить лицензии, если она лишается 15% обслуживающих домов. Если законопроект примут, лишать лицензии организации будут на основании трех судебных решений за год, подтверждающих грубые нарушения в работе УК или банкротство компании.

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При этом вести контроль за нарушениями предлагается при участии собственников квартир в доме.

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«Закон позволяет проводить собрания в электронной форме — цифровая идентификация человека через портал госуслуг в этом смысле лучше, чем обычная подпись. Результаты голосования, а лучше и его ход нужно отображать в системе ГИС ЖКХ, к которой имеют доступ все, кто зарегистрирован на портале госуслуг», — отметила один из авторов законопроекта, член рабочей группы при Комитете Госдумы по ЖКХ Татьяна Вепрецкая.

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