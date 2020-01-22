Недельный средний чек россиян уменьшился

На прошлой неделе россияне в среднем потратили 536 рублей в магазинах. Аналитики сказали, что в январе всегда понижается чек.

«Соотношение динамики среднего чека и средних расходов говорит о том, что россияне стали реже ходить за покупками», — заявили эксперты.

Средний чек передает динамику среднего значения покупок домохозяйств, которые они совершают в течение недели.