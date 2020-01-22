Недельный средний чек россиян уменьшился
Аналитики холдинга «Ромир» сообщили, что недельный средний чек россиян снова понизился. ИА RNS написало, что с 13 по 19 января жители России стали тратить на 19 рублей меньше, совершая покупки.
На прошлой неделе россияне в среднем потратили 536 рублей в магазинах. Аналитики сказали, что в январе всегда понижается чек.
«Соотношение динамики среднего чека и средних расходов говорит о том, что россияне стали реже ходить за покупками», — заявили эксперты.
Средний чек передает динамику среднего значения покупок домохозяйств, которые они совершают в течение недели.