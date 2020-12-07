«Я считаю, что недельные каникулы — это вполне приемлемый вариант», — отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

По ее мнению, подобные праздники дают людям возможность отдохнуть, получить передышку. Она заметила, что у россиян появляется возможность провести новогодний уик-энд с детьми и внуками, у которых в это время школьные каникулы.