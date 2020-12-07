facebook_pixel
    07 декабря 2020, 15:14

    «Недельные каникулы — вполне приемлемый вариант». Сенатор — о призыве Онищенко отказаться от новогодних выходных

    Артур Блянихов

    Сенатор Елена Бибикова обсудила с RT призыв депутата Госдумы Геннадия Онищенко отказаться от длительных новогодних праздников.

    «Я считаю, что недельные каникулы — это вполне приемлемый вариант», — отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

    По ее мнению, подобные праздники дают людям возможность отдохнуть, получить передышку. Она заметила, что у россиян появляется возможность провести новогодний уик-энд с детьми и внуками, у которых в это время школьные каникулы.