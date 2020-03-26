Неделю выходных не будут компенсировать за счет майских праздников

Дополнительные выходные в марте и апреле не будут компенсировать за счет майских праздников. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин 25 марта объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. В тот же день глава государства подписал указ об этом. Песков в комментарии журналистам подтвердил, что нерабочие дни предоставляются не за счет майских праздников, передает РИА «Новости».

Нерабочую неделю ввели в России для снижения распространения коронавируса. Дополнительный отдых не коснется тех, кто работает в медицинских учреждениях, аптеках, чрезвычайных службах, организациях, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

В Московской области в течение этой недели не будут работать развлекательные заведения, кафе, рестораны, но можно будет заказывать доставку. Из магазинов оставят только продуктовые и с товарами первой необходимости.

По последним данным, в России 840 человек подхватили коронавирус. Больше всего зараженных в Москве — 546. 38 человек выздоровели, двое умерли.

840 — это подтвержденные данные. В оперативном штабе рассказали, что около 139 тысяч человек в России остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус.