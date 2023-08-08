08 августа 2023, 19:42
Неделю финансовой грамотности на Московском урбанфоруме уже посетили почти 10 тысяч человек
Зяббарова: неделю финансовой грамотности на МУФ уже посетили более 9,5 тысячи человек
Более 9,5 тысячи человек с 5 по 7 августа посетили мероприятия Недели финансовой грамотности во время Московского урбанистического форума. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.
Финансовый чекап — тестирование из 10 вопросов, по результатам которого составлялись индивидуальные финансовые рекомендации — прошли свыше 900 участников.
В программе — более 70 разнообразных мероприятий для взрослых и детей. Это настоящий экспресс-курс по личным финансам, доступный каждому.
Елена Зяббарова
министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы
Мероприятия проходили на двух площадках: в Заповедном посольстве и малом зале Московского концертного зала «Зарядье». Гости могли посетить лекции, мастер-классы, игры, квизы, кинолектории, цифровые выставки и консультации по налогообложению. Также была возможность поучаствовать в розыгрыше подарков, выполнив несколько заданий и участвуя в просветительских активностях.
Неделя финансовой грамотности продлится до 11 августа.
Ранее начальник управления столичного загса рассказала, что 23 августа на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе проведут торжественные церемонии бракосочетания.
Фестивали
Деньги
Москва 2023
Реклама
Реклама