Общество 08 августа 2023, 19:42 Неделю финансовой грамотности на Московском урбанфоруме уже посетили почти 10 тысяч человек Зяббарова: неделю финансовой грамотности на МУФ уже посетили более 9,5 тысячи человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 9,5 тысячи человек с 5 по 7 августа посетили мероприятия Недели финансовой грамотности во время Московского урбанистического форума. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

Финансовый чекап — тестирование из 10 вопросов, по результатам которого составлялись индивидуальные финансовые рекомендации — прошли свыше 900 участников.

В программе — более 70 разнообразных мероприятий для взрослых и детей. Это настоящий экспресс-курс по личным финансам, доступный каждому. Елена Зяббарова министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы

Мероприятия проходили на двух площадках: в Заповедном посольстве и малом зале Московского концертного зала «Зарядье». Гости могли посетить лекции, мастер-классы, игры, квизы, кинолектории, цифровые выставки и консультации по налогообложению. Также была возможность поучаствовать в розыгрыше подарков, выполнив несколько заданий и участвуя в просветительских активностях.

Неделя финансовой грамотности продлится до 11 августа.

Ранее начальник управления столичного загса рассказала, что 23 августа на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе проведут торжественные церемонии бракосочетания.