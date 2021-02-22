Неделя с тремя рабочими днями началась в России

Россиян на этой неделе ждут всего три рабочих дня. Выходные в понедельник и вторник связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

Поработать на этой неделе придется с 24 по 26 февраля, то есть в среду, четверг и пятницу. Сокращенной рабочей неделе предшествовала шестидневка, ставшая единственной в 2021 году. Россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля. Рабочий день со вторника, 22 числа, перенесли на субботу.

Ранее в Роструде отмечали, что в этом году жителей страны ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последний рабочий день будет в четверг, 30 декабря.

Следующие длинные выходные будут в России с 6 по 8 марта. Из-за празднования Международного женского дня рабочая неделя сократится до четырех дней. Затем россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Еще нерабочие дни предусмотрены с 12 по 14 июня. В ноябре отдохнуть можно будет в период с 4 по 7 число. Кроме того, нерабочим днем в 2021 году станет 31 декабря.