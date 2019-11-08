Неделя российского интернета пройдет в Москве

Неделя российского интернета (RIW) в 13-й раз пройдет в Москве. Мероприятие состоится 12–13 декабря 2019 года в Центре Международной Торговли.

Главный посыл Недели российского интернета в этот будет такой: цифровые технологии должны улучшать качество жизни каждого человека и давать серьезный импульс для развития микробизнеса или малого и среднего бизнеса в России.

В 2019 году программу форума разделят на образовательную и деловую части. Каждая из них будет включать в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы. Это позволит участникам детально обсудить различные аспекты цифровой экономики, sharing economy, digital transformation, GDPR, интернет вещей, цифровую безопасность, биометрию и технологии в целом.

Одним из основных направлений Недели российского интернета 2019 станет взаимодействие между государством и бизнесом. RIW — это площадка для нетворкинга и диалога. Организаторы подчеркнули, что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для бизнеса вопросы и получить на них ответы.

В разные годы на RIW выступали Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, Александр Жаров, Константин Носков и другие.

В рамках форума традиционно работает масштабная выставка Internet EXPO, где компании не только рассказывают о себе своих услугах и продуктах, но и проводят масштабные презентации. Изучить программу, партнеров, экспонентов, а также зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.