«Неделя памяти» жертв Холокоста началась в России
«Неделя памяти» жертв Холокоста пройдет в России с 17 января по 4 февраля
В России с 17 января по 4 февраля пройдет восьмая по счету «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.
«Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти „Аушвиц“ (Освенцим)», — сказано в сообщении.
Организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост». Мероприятия в рамках «Недели памяти» проходят по всей стране.
«Недели памяти» — больше, чем скорбь по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира. Наша цель — сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту», — сказал президент РЕК Юрий Каннер.
В связи с продолжающейся пандемией, часть мероприятий пройдет онлайн, однако ключевые события состоятся в очном формате с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Главным событием станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», который пройдет 27 января в театре «Геликон-опера».
«На вечере состоится вручение премии Российского еврейского конгресса „Хранитель памяти“, ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте», — отмечается в пресс-релизе.
Также среди мероприятий «Недели памяти» кинопоказы, театральные постановки, научно-практическая конференция и вебинары.