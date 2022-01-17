«Неделя памяти» жертв Холокоста началась в России

В России с 17 января по 4 февраля пройдет восьмая по счету «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти „Аушвиц“ (Освенцим)», — сказано в сообщении.

Организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост». Мероприятия в рамках «Недели памяти» проходят по всей стране.

«Недели памяти» — больше, чем скорбь по уничтоженным в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения Праведникам народов мира. Наша цель — сделать невозможным повторение трагедии, подобной Холокосту», — сказал президент РЕК Юрий Каннер.

В связи с продолжающейся пандемией, часть мероприятий пройдет онлайн, однако ключевые события состоятся в очном формате с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Главным событием станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», который пройдет 27 января в театре «Геликон-опера».

«На вечере состоится вручение премии Российского еврейского конгресса „Хранитель памяти“, ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте», — отмечается в пресс-релизе.

Также среди мероприятий «Недели памяти» кинопоказы, театральные постановки, научно-практическая конференция и вебинары.