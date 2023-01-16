Общество 16 января 2023, 02:15 Неделя памяти жертв холокоста началась в России РЕК: неделя памяти жертв холокоста началась в России 16 января и продлится до конца месяца РИА «Новости»

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Неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января. Официальное открытие состоится в Москве 22 числа. Об этом рассказали в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

Ежегодный цикл мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

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«Большинство регионов России готовятся провести мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме холокоста. В школах почти всех регионов РФ, как и прежде, пройдут уроки по истории холокоста», — рассказали в РЕК.

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Главным событием станет мемориальный вечер «Хранитель памяти» и вручение на нем премии людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти об этой трагедии. Вечер состоится 26 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Лауреатами в прошлые годы становились председатель Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, поэт Евгений Евтушенко и другие.

Также центр «Холокост» совместно РЕК откроют в Мосгордуме документальную выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». За последние восемь лет кураторы показали ее на шести языках в 13 странах мира.