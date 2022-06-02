Неделя моды стартует в Москве 20-го июня

В парке «Зарядье» в Москве с 20 июня стартует Неделя моды. На мероприятии будет представлено более 50 брендов, а также выступят около 80 спикеров. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Помимо «Зарядья», организаторы подготовили и другие площадки в черте города. Гости смогут прийти на площадь Революции и Тверскую площадь, на ВДНХ, в Музей космонавтики и на другие площадки.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, показы будут организованы на Китайгородской стене, парящем мосту, а также в Северном тоннеле.

«Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты», — отметила Сергунина.