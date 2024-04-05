05 апреля 2024, 14:11
Неделя моды открылась в Александринском театре в Петербурге
Санкт-Петербургская неделя моды официально открылась на Новой сцене Александринского театра. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Более 20 модных показов пройдут в городе до воскресенья. Свои коллекции представят известные кутюрье, новые локальные бренды и начинающие дизайнеры.
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Отмечается, что Санкт-Петербургская неделя моды проходит раз в полгода. Организаторы мероприятия стараются открывать новые имена и продвигать небольшие бренды.
Мода
Санкт-Петербург
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