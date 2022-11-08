Неделя интерьера и дизайна прошла в Москве | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:06 Неделя интерьера и дизайна прошла в Москве

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В Москве с 1 по 6 ноября прошла неделя интерьера и дизайна, в рамках которой состоялось свыше сотни мероприятий. Об этом написало ИА НСН.

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«Цифровое деловое пространство» на Покровке, а также павильоны № 55 и 57 на ВДНХ стали главными площадками недели интерьера и дизайна. Всего было задействовано 86 локаций, среди которых были торговые центры и музеи. По данным информагентства, сумма заключенных контрактов превысила пять с половиной миллионов рублей.