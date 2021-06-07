Неделя дождей пришла в Москву и Подмосковье

В Москве и Подмосковье 7 июня ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра, днем в столице и области будет облачно с прояснениями. Воздух днем разогреется до +24…+26 градусов, в ночь на 8 мая до +12…+14 градусов.

Местами в ночь на вторник ожидаются дожди, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА «Новости» сообщил, что в ближайшую неделю в Москве выпадет до 60 миллиметров осадков, что составит 80% месячной нормы. Самые сильные дожди ожидаются в среду, 9 июня.

«То есть в день по одному ведру воды на один квадратный метр улиц», — отметил Тишковец.

В понедельник, по прогнозу синоптика, выпадет девять миллиметров осадков, во вторник — восемь миллиметров, в среду — 18 миллиметров, в четверг — 11 миллиметров, а в пятницу — восемь миллиметров.