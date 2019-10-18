«Неделя добрых дел» пройдет в России в конце октября. Как принять участие

Акция «Неделя добрых дел» пройдет в России с 21 по 27 октября. Организаторами мероприятия выступили «Добровольцы России». Участие примут популярные блогеры и журналисты. Цель — показать, что делать добрые дела — просто и важно.

«Участники на собственном примере покажут, что по всей стране есть люди, меняющие жизнь к лучшему, а созидательная деятельность — это неотъемлемая часть жизни современного человека», — рассказали организаторы.

Так, в Московской области волонтеры отремонтируют ветхие библиотечные книги, в Белгородской области пройдет массовый субботник в урочище Горняшка, а в Ульяновской области активисты займутся озелелением региона в рамках акции «Посади лес!».

Фотографы из Москвы в качестве благотворительной акции проведут съемки подопечных фонда «Дети-бабочки», а в Воронежской области — помогут провести Международный детский театральный фестиваль «Маршак».

Чтобы принять участие в «Неделе добрых дел», нужно найти мероприятие в своем регионе и рассказать об участии в нем на платформе «Добро.Журнала» и в социальных сетях. Записи нужно сопроводить словами #неделядобрыхдел #доброжурнал. Найти интересующее событие можно в Единой информационной системе «Добровольцы России» или написав координатору проекта «Добро.Журнал» Дарье Давидовой davidova@avcrf.ru.

Акция пройдет в преддверии запуска онлайн-проекта «Добро.Журнал». Он будет рассказывать о простых людях, которые ежедневно совершают добрые дела. Свои истории о добром деле, а также видео- и фоторматериалы об этом может прислать любой желающий.

Лучшие авторы смогут попасть на семинары с участием топовых блогеров в Москве. Также победители получат денежные призы.