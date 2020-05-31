Недалеко от Норильска ликвидируют последствия утечки топлива

29 мая в Норильске (район Кайеркан) произошла утечка дизельного топлива из-за повреждения резервуара хранения на ТЭЦ-3.

К утру 30 мая была оперативно произведена ликвидация последствий пролития нефтепродуктов. Подразделения Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» и АО «НТЭК» откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Был замещен загрязненный грунт, поверхность обработана сорбентами. Весь объем загрязнённого грунта вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием, где исключено попадание нефтепродуктов в окружающую среду. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Причиной повреждений резервуара стало внезапное проседание опор ТЭЦ, которые до инцидента 30 лет прослужили без нареканий. От соприкосновения с проливами дизельного топлива загорелся проезжавший возле хранилища автомобиль, что повлекло за собой пожар площадью около 300 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано, водитель транспортного средства не пострадал. На энергоснабжение и водоснабжение Норильского промышленного района инцидент не повлиял.

Совместно с сотрудниками Росприродназдзора «Норникель» и «НТЭК» организовали осмотр водных объектов Норило-Пясинской водной системы с воздуха, чтобы проверить, попали ли нефтепродукты в водные объекты. В районе устья реки Амбарки газоспасательная служба устанавливает бонны для сорбционного сбора нефтепродуктов и исключения дальнейшего их распространения. Специалисты АО «НТЭК» в данный момент проводят осмотры мест хранения аварийного дизельного топлива. Особое внимание уделяется оценке рисков просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты.