Россиян пока не будут штрафовать за нечипированных животных

Минсельхоз пока не будет вводить штрафы для россиян, у которых есть немаркированные и неучтенные животные.

В ведомстве отметили, что на сегодня вопрос об установлении мер взыскания преждевременный, написала газета «Известия».

Как полагают в Минсельхозе, сначала нужно принять законопроект, регулирующий эти нормы. Также в министерстве обратили внимание на то, что в первую очередь положения новой редакции документа направлены на сельскохозяйственных животных.

В Госдуме выступают категорически против штрафов, о которых объявило министерство этим летом. Однако при этом депутаты поддерживают законопроект в части введения учета животных. Эксперты сходятся во мнении, что в обществе сам факт маркировки животных будет воспринят отрицательно, так и штрафы.

Сообщения о том, что россиян обяжут маркировать животных появились в августе 2020-го. Если бы инициативу одобрили, то владельцы питомцев были бы обязаны проводить эту процедуру в обязательном порядке и за свои деньги. Штраф за несоблюдение закона — от 500 до тысячи рублей. Причем это был уже второй вариант инициативы за минувшее лето. К первому варианту были претензии у администрации президента.