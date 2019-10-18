Небывалый урожай. Сгнившие яблоки лучше переработать, а не оставлять на земле

Оставлять гнить на зиму не убранные с земли плоды — вредно для почвы. Специалисты рекомендуют садоводам убирать падалицу, как можно, чаще. Иначе на следующий год земля окажется заражена паразитами. В этом году у многих дачников богатый урожай яблок. Но что делать с гниющими опавшими плодами — садоводы не знают.

Как и у многих, на даче у Андрея Матвеева в этом году небывалый урожай яблок. Хорошие уже собрали. Сделали компоты, часть посушили. А вот гнилые и червивые плоды Андрей обычно складывал в специальную яму.

«Ну, вот это можно назвать домашним компостированием. Я смотрю здесь яблоки, часть какую-то я покидал сюда. Технология простая — вся старая ботва собирается в кучу. Лежит здесь зиму. Весной присыпается свежей землей», — сказал Андрей Матвеев, садовод.

Во всех садовых работах Андрею всегда помогает его 4-летняя дочка Лиза. У нее для этого есть даже свое персональное маленькое ведерко.

У многих возникает вопрос: а зачем вообще убирать гнилые яблоки с земли на зиму? Лежали бы себе, перегнивали и удобряли почву. Однако специалисты советуют обязательно убирать падалицу. Дело в том, что как только черви и личинки-плодожорки, которые живут в гнилых плодах, перебираются из них в землю и отравляют ее. Весной почва окажется заражена инфекциями вредителями и различными заболеваниями. Но и это еще не все.

«Яблоко — продукт кислый. Он увеличивает кислотность почвы. А на кислотной почве не всякие растения будут хорошо расти», — сказал Андрей Матвеев, садовод.

Поэтому, когда Андрей узнал, что министерство ЖКХ Подмосковья решило установить в СНТ передвижные пункты для сбора и утилизации гнилых яблок, сразу же нашел интернете такую точку в своем СНТ. Ведь его компостная яма уже не справлялась с нагрузкой.

В общем, погрузили все это добро на тележку и повезли на пункт приема. Неликвида и, правда, так много, что пора от него избавиться. Имейте в виду, акция проходит по всему Подмосковью.

«Она будет продолжаться. Она сейчас не завершилась. К нам можно обратиться через соцсети и заявить, что есть готовность сдать вот этот лишний урожай яблок. Или позвонить по телефону, и мы отправим специальный бункеровоз. Его легко узнать. На борту такой зеленый бункер лодочка. И на нем наклейка с яблоками», — сказала руководитель пресс-службы оператора «Эко-Лайн Воскресенск» Мария Штомпель.

Сейчас операторы по переработке яблок думают, как отблагодарить сознательных дачников, которые убирают свои огороды. Поэтому, вполне возможно, что скоро они будут получать банку повидла с печеньем.