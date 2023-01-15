Общество 15 января 2023, 04:00 Небольшой снег ожидается в Москве 15 января Гидрометцентр России: облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве Unsplash

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В воскресенье в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит -2 градуса, в середине дня будет 0. В ночное время суток похолодает до -4. В Подмосковье днем столбики термометров опустятся до -5, ночью чуть потеплеет до -2. Ветер подует с южной стороны со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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По данным главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Москве на предстоящей неделе значительно потеплеет. Воздух прогреется до +6 градусов. При этом сильных осадков можно не ждать. В этом году крещенских морозов не будет. 19 января синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

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