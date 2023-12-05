Общество 05 декабря 2023, 09:15 Небольшой снег и облачную погоду пообещали москвичам 5 декабря Несильный ветер со снегом пообещали москвичам 5 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Во вторник, 5 декабря, в Москве пройдет небольшой снег, ветер будет слабым, до восьми метров в секунду. Столбики термометров опустятся ниже -10 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду», — пообещали синоптики.

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Столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Атмосферное давление в норме — 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.

Синоптики отметили, что морозы в Москве сохранятся до 9 декабря. В эти дни спасатели призывают быть очень внимательными к себе и окружающим, чтобы не получить обморожение. Они предупредили о коварстве морозной погоды и рассказали о способах защиты от нее.