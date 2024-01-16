Общество 16 января 2024, 08:47 Небольшой снег и до -3 градусов спрогнозировали в Москве во вторник Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются снег, гололедица и низкое давление РИА «Новости»

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Во вторник, 16 января, в Москве ожидаются низкое давление, небольшой снег и гололедица. Столбики термометров поднимутся не выше нуля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передало РИА «Новости».

Синоптик отметил, что погоду в мегаполисе сформирует теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. На улицах будет пасмурно и облачно. Кроме того, пройдет небольшой снег, а местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

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«В Москве максимальная температура воздуха 0… -2 градуса, в Подмосковье — 0… -5», — рассказал Леус.

Метеоролог добавил, что ветер в городе будет дуть с юга со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится, барометры достигнут отметки 729 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

Накануне в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 17 января.