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    13 мая 2022, 09:12

    Небольшой дождь и потепление до +16 ожидают в Москве 13 мая

    Синоптик Синенков предупредил о небольшом дожде в Москве 13 мая

    Ольга Назаркина

    В последний день короткой рабочей недели в Москве ожидается теплая погода без серьезных осадков. Температура воздуха поднимется до +16 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

    Небольшой дождь и потепление до +16 ожидают в Москве 13 мая

    По его словам, погода будет облачной с прояснениями. В городе ожидается небольшой кратковременный дождь, написало РИА «Новости».

    «Максимальная температура +14…+16 градусов в мегаполисе, от +12 до +17 по области», — сказал Синенков.

    Скорость порывистого западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Резко понизившееся накануне атмосферное давление будет немного увеличиваться, но все равно будет ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.