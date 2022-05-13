Небольшой дождь и потепление до +16 ожидают в Москве 13 мая

В последний день короткой рабочей недели в Москве ожидается теплая погода без серьезных осадков. Температура воздуха поднимется до +16 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, погода будет облачной с прояснениями. В городе ожидается небольшой кратковременный дождь, написало РИА «Новости».

«Максимальная температура +14…+16 градусов в мегаполисе, от +12 до +17 по области», — сказал Синенков.

Скорость порывистого западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Резко понизившееся накануне атмосферное давление будет немного увеличиваться, но все равно будет ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.