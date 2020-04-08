Небольшим магазинам написали правила работы при коронавирусе

Продуктовые магазины в России — одни из тех немногих торговых точек, кто не закрылся из-за коронавируса и режима самоизоляции. Тем не менее теперь они должны будут соблюдать некоторые правила.

Их разработали входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) торговые сети. Ретейлеры подписали меморандум о мерах по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в маленьких магазинах. Об этом говорится в официальном сообщении АКОРТ.

Речь идет о торговых точках, где из-за небольшой площади особенно важно сохранять социальную дистанцию. Согласно меморандуму, в зале около кассы должны нанести разметку. Покупателям нужно стоять друг от друга на расстоянии 1,5–2 метра.

Дезинфекцию необходимо проводить в строго установленное время и по определенному алгоритму. Особенно тщательно нужно мыть тележки, кассовые аппараты, дверные ручки, поручни.

«Кроме того, документ рекомендует торговым сетям выделить специальные часы для посещения торговых объектов различными категориями граждан», — сказано в документе.

При этом нужно будет регулировать число посетителей и не допускать того, что в торговом зале вместе оказалось большое число покупателей.

Ранее стало известно, что в первую нерабочую неделю россияне реже обычного ходили в магазин и потратили меньше денег.