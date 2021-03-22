Небольшие отели попросили распространить на них льготные кредиты

Правительство утвердило правила выдачи льготных кредитов отелям на строительство и реконструкцию. Теперь небольшие гостиницы, вместимостью до 120 номеров, просят включить их в программу.

Организация «Опора России» направила письмо в Ростуризм с просьбой включить небольшие отели в программу льготного кредитования. Она отметила, что новые правила препятствуют привлечению инвестиций. В обращении сказано, что сейчас на льготы могут претендовать только гостиницы площадью от пяти тысяч квадратных метров, в которых насчитывается более 120 номеров. При этом в Приморье только 25 из 948 отелей соответствуют этим условиям, сообщил «Коммерсант».

В Ростуризме пояснили, что правила рассчитаны на отели с большим количеством номеров, так как они позволяют создавать вокруг себя сферу услуг. Кроме того, такие гостиницы задают высокие стандарты качества на курортах. Для небольших отелей предусмотрены другие меры поддержки. В частности речь идет о льготных кредитах по программе Минэкономики.

В своем письме организация попросила также объяснить, составлен ли список банков, которые будут выдавать льготные кредиты. Еще «Опора России» попросила разъяснить, какой будет максимальная и минимальная сумма кредита.