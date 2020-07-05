Небольшие гостиницы получат субсидии на закупку масок и санитайзеров для сотрудников

В российских регионах постепенно снимаются ограничения, введенные в целях борьбы с коронавирусом. Но пользоваться средствами индивидуальной защиты по-прежнему необходимо. Так, небольшие гостиницы, до 100 номеров, получат субсидии, чтобы закупить маски и санитайзеры для своих сотрудников.

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ».

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — сказала Догузова. Ее слова приводит ТАСС.

1 июля 67 российских регионов уже начали принимать туристов. В Ростуризме ранее обратили внимание, что из-за быстрого изменения эпидемической ситуации в стране самую актуальную информацию об ограничениях в регионах нужно искать на национальном туристическом портале Russia.Travel.

Федеральное агентство считает, что запуск туристического сезона в 2020 году поможет отрасли выйти из кризиса уже к весне следующего года.