Небольшие дожди и до +10 градусов тепла пообещали москвичам в пятницу | 360°

Общество 28 октября 2022, 10:59 Небольшие дожди и до +10 градусов тепла пообещали москвичам в пятницу Синоптик Синенков: в Москве 28 октября ожидаются небольшие дожди и облачность РИА "Новости"

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В пятницу температура воздуха в Москве поднимется до +10 градусов. Будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в комментарии РИА «Новости».

По словам эксперта, такая погода обусловлена тем, что через московский регион проходит теплый атмосферный фронт. С этим связаны облачность и небольшие дожди.

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Максимальная температура в Москве составит +8…+10 градусов. В Подмосковье ожидается +6…+10 градусов.

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Специалист добавил, что атмосферное давление снизится до отметки в 750 миллиметров ртутного столба. Направление ветра в пятницу будет юго-западным. Скорость порывов составит три-восемь метров в секунду.

В выходные дни жителей столицы ожидает рекордно теплая погода, но новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания, предупредил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.